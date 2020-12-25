Гражданам Узбекистана упростили получение разрешения на работу в РФ

https://static.news.ru/photo/251de246-4689-11eb-909a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Российские и узбекские уполномоченные ведомства подписали документы, которые упрощают процедуру организованного выезда трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ. Об этом сообщило информагентство «Дунё» при МИД республики.

По его данным, соглашение было подписано в Москве. Свои подписи в документе поставили представители агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана, ФГУП «Паспортно-визовой сервис» при МВД РФ и госучреждения «Многофункциональный миграционный центр».

Цель подписания документов — упрощение процедур организованного выезда граждан республики, намеревающихся осуществлять временную трудовую деятельность на территории России, — говорится в сообщении агентства.

Теперь при узбекских миграционных центрах будут открыты офисы, имеющие полномочия оформлять разрешения на работу в РФ. На сегодняшний день в России на заработках находятся около 1,5 млн граждан Узбекистана. При этом население республики составляет 34,2 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство строительства и ЖКХ РФ направило на рассмотрение в правительство предложения по упрощению въезда в страну трудовых мигрантов для работы на стройплощадках. Предложения ведомство согласовало с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором.