Грузы и туризм: Азербайджан открывает для России новые пути через Каспий В Азербайджанском каспийском морском пароходстве (ASCO) рассказали о планах запустить совместно с Россией круизы по Каспийскому морю

Фото: Тапдыг Абдуллаев/PhotoStock

Рауф Велиев

После введения санкций для России сильно выросла значимость Каспийского моря как пути транзита, поскольку Москва стала искать новые дороги для экспорта. Председатель ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) Рауф Велиев рассказал в интервью NEWS.ru о сотрудничестве с Россией и перспективах совместных проектов.

— Рауф Геюшевич, как Азербайджан сотрудничает в Каспийском море с другими странами?

— Внешняя политика Азербайджана, проводимая президентом страны Ильхамом Алиевым, всегда была основана на добрососедских отношениях и направлена на тесное сотрудничество как с прикаспийскими странами, так и со странами за пределами Каспийского региона. Действующие сегодня дружеские и партнерские отношения с прикаспийскими странами берут свое начало от своевременных и дальновидных шагов, предпринятых руководствами этих стран. Начиная с 2000-х годов Азербайджан начал работать над тем, чтобы диверсифицировать экономику и развивать не только нефтяной сектор. Один из основных приоритетов — развитие транспортно-логистического сектора Азербайджана, который также укрепляет узы и сближает экономики соседских стран. Основная деятельность флота ASCO на Каспийском море заключается в том, чтобы обеспечить грузоперевозки с помощью танкеров, сухогрузов и паромов. Другая задача — осуществлять специализированные услуги для морских нефтегазовых проектов. Мы проводим дноуглубительные, трубоукладочные и буксирные работы, а также осуществляем другие услуги как в азербайджанском, так и в соседних секторах Каспийского моря. Кроме того, сегодня мы стоим у истоков международных транзитных маршрутов, которые проходят через Каспийское море как в направлении Восток — Запад, так и в направлении Север — Юг.

Фото: asco.az Один из сухогрузов ASCO проходит Босфор

— Какие проекты наиболее значимые?

— Уникальное географическое положение Азербайджана играет важную роль в соединении транзитных маршрутов, а также рынков производства и сбыта стран Каспийского региона. В последние годы было реализовано большое количество стратегических проектов, направленных на развитие транспортно-логистического сектора Азербайджана. Особенно важные среди них: строительство крупнейшего порта Алят вблизи Баку и создание там свободной экономической зоны, прокладка железнодорожной ветки Баку — Тбилиси — Карс, которая связывает железнодорожные системы прикаспийских стран с Турцией и далее — с европейскими странами, обновление флота на Каспийском море и строительство для этого нового, современного судостроительного завода в городе Баку, реконструкция автомобильных магистралей, создание логистических центров в ключевых узлах транзитных маршрутов, проходящих по всей территории Азербайджана, строительство новых аэропортов, обновление воздушного и железнодорожного парка. Помимо этого, на настоящий момент идет активная работа по реализации Зангезурского коридора. Ввод его в эксплуатацию значительно увеличит транзитный потенциал и привлекательность маршрутов, проходящих через Каспийское море, а также внесет свой вклад в развитие всего региона. Кроме инфраструктурных проектов были приняты меры, направленные на развитие и усовершенствование бизнес-среды, в том числе внедрение новых форм управления в транспортно-логистической сфере в соответствии с передовыми международными требованиями. Все эти проекты способствовали тому, что Азербайджан стал значимым транспортно-логистическим хабом в регионе. Решение поскорее реализовать их было принято очень своевременно. Это дальновидный и стратегически важный шаг нашего руководства, который был осуществлен несколько лет тому назад.

Фото: simplextrans.com Строящийся в Азербайджане порт Алят недалеко от Баку

— С Россией вы больше взаимодействуете в вопросах МТК Север — Юг. Как продвигается сотрудничество в рамках запуска этого проекта, и какие сегодня существуют сложности?

— Проект МТК Север — Юг имеет важную роль для стран региона. У него огромные возможности и большой потенциал, чтобы стать ключевым транзитным маршрутом, который соединит Индию со Скандинавскими странами. В настоящий момент на этом маршруте осуществляются инфраструктурные работы. Часть недостающей железной дороги на территории Азербайджана была достроена, автомагистрали реконструированы, был построен мост на российско-азербайджанской границе и новый погранпереход, сдан в эксплуатацию терминал в Астаре на азербайджано-иранской границе. Теперь ведутся работы по строительству недостающей железной дороги Решт — Астара на территории Ирана. Во время трехсторонних встреч Азербайджана, России и Ирана на высшем уровне были приняты важные решения по ускорению совместной работы в этом направлении. Также часть маршрута МТК Север — Юг проходит через Каспийское море. На данный момент ASCO в основном осуществляет грузоперевозки из портов Туркменистана и Казахстана в направлении северных каспийских портов России и через Волго-Донской канал. Грузоперевозки из портов Ирана в основном обеспечивают суда, принадлежащие российским и иранским судоходным компаниям. Безусловно, МТК Север — Юг является одним из важных проектов региона, он внесет вклад в дальнейшее развитие всех стран — участников проекта.

— Как продвигается сотрудничество с руководством Астраханской области, которая имеет морскую границу с Азербайджаном?

— Мы регулярно встречаемся с представителями правительства Астраханской области, с Астраханью у нас крепкие исторические связи. В свое время строительство немалого количества наших судов проводилось на верфях, находящихся в этом городе, поэтому астраханские судостроительные заводы всегда играли для нас особо важную роль. До сих пор мы имеем с ними тесные связи и стараемся по возможности обмениваться опытом, обсуждаем разные варианты сотрудничества и возможные новшества в сфере судостроительства.

Фото: Тапдыг Абдуллаев/PhotoStock Председатель ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» Рауф Велиев

— То есть Азербайджан размещает заказы на строительство судов в Астрахани?

— Не совсем так. В рамках программы стратегического развития, предварительно концептуально согласованной наблюдательным советом Пароходства Азербайджана, мы постоянно работаем над обновлением своего флота и инвестируем в покупку и строительство новых судов. При этом программа обновления флота ASCO учитывает строительство разных типов судов, а также земснарядов, сухогрузов и контейнеровозов. В Азербайджане был построен и в 2013 году введен в эксплуатацию уникальный, оснащенный современным оборудованием Бакинский судостроительный завод, где строятся различные типы судов. Поэтому теперь ASCO отдает приоритет размещению заказов на строительство новых судов именно на нашем заводе. Но при этом мы рассматриваем возможность строительства отдельных специализированных кораблей на судостроительных заводах России, в том числе и в Астраханской области. Помимо этого, во время двухсторонних визитов и встреч рассматриваются возможности совместного строительства, сборки или другой формы сотрудничества между Бакинским судостроительным заводом и верфями Астрахани. ASCO заинтересован в таких формах взаимодействия, так как это позволяет воспользоваться многолетним опытом судостроительных компаний России, в частности Астрахани.

— В последнее время появляется информация, что весной 2024 года на Каспийском море будет запущено круизное судоходство...

— Безусловно, Каспийский регион имеет огромный туристический потенциал. В последние годы во всех прикаспийских странах, в том числе и в Азербайджане, проделана важная работа по увеличению этого потенциала и повышению туристической привлекательности. Построены новые и современные центры отдыха, создана соответствующая инфраструктура, проведены мероприятия по привлечению интереса к исторически значимым объектам и к природе прикаспийских стран. В связи с этим в последние годы большой интерес вызывает организация круизных путешествий на Каспийском море. Кстати, на данный момент в Каспийском море уже функционируют паромы, которые перевозят пассажиров с одного берега на другой, но они не имеют особых туристических целей. В декабре 2017 года между ASCO и Московским речным пароходством (МРП) был подписан меморандум об организации совместных морских круизов по Каспийскому морю. Согласно меморандуму, маршруты ведут из портов Черного моря в Баку и другие порты, расположенные на Каспийском море. При этом круизы должны были проходить через внутренние воды России с остановками в городах на Волге. В связи с этим между ASCO и МРП было проведено несколько встреч, а также обсуждены возможности организации таких круизов. Сейчас по заказу МРП строится пассажирский теплоход «Петр Великий», который в дальнейшем должен быть использован на круизном маршруте по Каспийскому морю. После ввода в эксплуатацию данного пассажирского теплохода ASCO готов оказать соответствующее содействие в организации его работы при заходе в Баку. При этом важно отметить, что на маршруте плавания круизных судов есть множество комфортных для туристов городов с богатой историей. К примеру, Баку. С точки зрения логистики это вообще уникальный город. Баку — единственная столица, которая находится на побережье Каспия. Здесь имеется широкий выбор туристических достопримечательностей, включая пляжный отдых, современный город, старый город, отдых на природе. Отсюда удобно добираться до любой точки мира. С этой точки зрения круизный маршрут в Баку может поспособствовать увеличению его привлекательности для иностранных туристов.