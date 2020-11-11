Грузия открыла воздушное пространство для самолётов с миротворцами из РФ

https://static.news.ru/photo/b265ff36-242d-11eb-aa56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Грузии пропустили российские самолёты с миротворцами, направляющимися в Нагорный Карабах, через своё воздушное пространство. Такое решение в Тбилиси приняли в виде исключения по особой просьбе Еревана и Баку.

Часть контингента российских миротворцев по заранее согласованному, определённому и ограниченному периоду будут переведены в зону противостояния через грузинское воздушное пространство. Об этом информированы наши партнёры, — сообщил РИА Новости специальный представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе.

Ранее NEWS.ru писал, что прибывшие в район Нагорного Карабаха российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский.

Прибывшие из России в Армению военные миротворческие соединения утром 11 ноября выдвинулись к месту выполнения задач по контролю за прекращением боевых столкновений на территории Нагорного Карабаха. В общей сложности Россия перебросит в Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники. К настоящему моменту в зону конфликта уже прибыли более 400 российских миротворцев.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия в рамках договорённостей направляет к линии соприкосновения миротворцев, которые должны стать гарантами прекращения боевых действий.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.