Миротворцы РФ взяли под контроль Лачинский коридор в Карабахе

https://static.news.ru/photo/bb022478-2403-11eb-bcf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Направленные в Нагорный Карабах российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.

На сегодняшний день передовые подразделения контингента Вооружённых сил РФ взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский с выставлением временных наблюдательных постов, — цитирует РИА Новости Рудского.

Он уточнил, что подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады после разгрузки на аэродроме Эребуни совершили 300-километровый марш и завершают сосредоточение в районе поселения Горис.

Как писал NEWS.ru, прибывшие из России в Армению военные миротворческого соединения утром 11 ноября выдвинулись к месту выполнения задач по контролю за прекращением боевых столкновений на территории Нагорного Карабаха. В общей сложности Россия перебросит в Карабах 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники. К настоящему моменту в зону конфликта уже прибыли более 400 российских миротворцев. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) ЦВО. Командование расположится в районе Степанакерта.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.