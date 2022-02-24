Граждан Белоруссии призвали покинуть Украину

МИД Белоруссии призвал сограждан, находящихся на территории Украины, покинуть страну. Тем, кто туда только собирается, рекомендуют отменить поездку до тех пор, пока обстановка не стабилизируется, сообщается на сайте ведомства.

В связи с развитием ситуации на Украине Министерство иностранных дел Республики Беларусь настоятельно рекомендует белорусским гражданам отменить планы посещения данной страны до стабилизации обстановки. Гражданам Беларуси, находящимся на Украине, настоятельно рекомендуется покинуть территорию страны, — говорится в тексте.

Белорусам, которые находятся на Украине, также настоятельно рекомендовали установить и поддерживать контакты с дипломатами для оказания помощи при эвакуации и иного содействия по необходимости.

Ранее сообщалось, что Украина закрыла пункт пропуска Вильча на границе с Белоруссией. Он не будет работать до 3 марта.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что руководство Украины было предупреждено о возможной российской спецоперации, но не предприняло никаких шагов. Он также заверил, что белорусские военные в ней не участвуют. По его словам, Москва и Минск не готовили войну против Киева.