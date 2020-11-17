Ереван отметил роль Москвы в установлении мира в Карабахе

https://static.news.ru/photo/25a606e4-28de-11eb-b5f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

В ходе заседания секретарей Совбезов ОДКБ, проходившего в формате видеоконференции, армянская сторона отметила роль России в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

В своём выступлении рассказал о ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе. <...> Отметил важность роли Российской Федерации в деле установления мира, — написал в Facebook секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

По его словам, благодаря РФ в регионе установился порядок.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал в качестве главных итогов договорённостей по Карабаху то, что «пушки молчат» и «люди не гибнут».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, на саммите БРИКС отметил, что РФ предприняла «самые активные действия» для прекращения огня в регионе и побуждения враждующих сторон к поиску компромисса. По его словам, обстановка в Карабахе стабилизируется и созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса.