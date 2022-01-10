Госпереворот и майданные технологии: заявления глав СНГ на саммите ОДКБ

В понедельник, 10 января, состоялся внеочередной саммит ОДКБ, связанный с событиями в Казахстане. Он начался с минуты молчания в память о погибших во время погромов в республике. Затем о сложившейся ситуации в стране высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также лидеры России, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Армении. Кроме того, участие в онлайн-саммите принял генсек ОДКБ Станислав Зась, который рассказал о ходе развёртывания миротворческой операции в Казахстане. По его словам, все необходимые меры для этого приняты, войска миротворцев дислоцированы в Нур-Султане, Алма-Ате и Алма-Атинской области.

Токаев подчеркнул, что Казахстан пережил самый тяжёлый кризис за всю историю 30-летней независимости. По его словам, деструктивные силы неоднократно предпринимали попытки расшатать ситуацию в Казахстане, однако эти действия пресекались. Казахстанский лидер считает, что беспорядки в республике стали попыткой государственного переворота, а главной целью террористов был захват власти. Более того, их действия координировались из одного центра, и сама подготовка к беспорядкам могла идти несколько лет.

По ночам они нападали на морги и забирали тела боевиков, это практика международных террористов, — добавил глава государства.

Присутствовавшие бандформирования, имевшие численное превосходство, попытались завладеть оружием и боевой техникой, сказал Токаев. Как отметил президент республики, террористы в Казахстане отличались особой жестокостью, так, двоим военнослужащим они отрезали головы. Всего в противостоянии с бандитами погибли 16 сотрудников силовых структур, количество жертв среди мирного населения пока уточняется.

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Токаев пообещал, что Нур-Султан позже представит миру доказательства подготовки террористической агрессии против Казахстана. Он также подчеркнул востребованность и эффективность работы ОДКБ, так как, по мнению главы республики, прибытие миротворческих сил организации помогло отбить Алма-Ату у террористов. Сама миссия ОДКБ завершится с момента окончания масштабной антитеррористической операции в Казахстане.

Майданные технологии

Президент России Владимир Путин в своей речи упомянул, что ситуация в Казахстане «касается всех нас». По его словам, в республике наблюдается агрессия международного терроризма, а участвующие боевики проходили обучение и горячие точки. Российский лидер выразил мнение, что в Казахстане использовались майданные технологии силовой информационной поддержки беспорядков.

Активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков, о чём президент Токаев только что и сказал, в том числе прошедших, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом, — сказал Путин.

Он добавил, что миротворческий контингент ОДКБ был направлен в Казахстан после официального запроса руководства. Силы организации покинут территорию республики после выполнения своих функций. В целом Путин высоко оценил работу ОДКБ, заявив, что миротворцы смогли быстро и слаженно принять решения, чтобы не допустить деградации ситуации в стране.

Российский лидер добавил, что события в Казахстане — не первая и не последняя попытка вмешательства извне. Путин выразил надежду, что страна справится со сложившимся положением.

Президент РФ Владимир Путин kremlin.ru

Наличие внутреннего фактора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в Казахстане показывает наличие внешнего фактора с «вполне известным сценарием», при этом, по его мнению, ещё присутствует и внутренний. Белорусский лидер считает, что фамилии тех, кто стоит за организацией беспорядков в Казахстане, в будущем станут известны.

Но надо понимать одно, что только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние — это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси, — сказал Лукашенко.

Глава республики считает, что ОДКБ стоит укреплять без оглядки на Запад, так как, по словам Лукашенко, впереди ещё будут серьёзные вызовы. Он подчеркнул, что нельзя допустить выставления миротворцев организации, находящихся на миссии в Казахстане, оккупантами.

Лукашенко добавил, что вокруг «близкого нам народа и государства Казахстан слишком много накопилось желающих взорвать ситуацию вокруг центральноазиатских постсоветских республик», заявив, что на границе с Казахстаном скопилась немало террористов.

Опасность для других стран ОДКБ

В связи с тем, что президент Киргизии Садыр Жапаров взял краткосрочный отпуск, в онлайн-саммите ОДКБ принял участие премьер-министр страны Акылбек Жапаров. Он подчеркнул, что сейчас вопрос стабилизации ситуации в Казахстане является приоритетом организации. По мнению премьера Киргизии, в дальнейшем участники погромов в стране могут направиться и в другие государства ОДКБ.

Существует риск перемещения принимавших участие в погромах в Казахстане лиц через границы других стран ОДКБ, — заявил Жапаров.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон согласился с тем, что события в Казахстане подтверждают необходимость усиления совместной борьбы с терроризмом, религиозным радикализмом и транснациональной организованной преступностью. В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил , что Ереван ожидает от государств ОДКБ наращивания совместных усилий для укрепления механизмов кризисного реагирования.

Эмомали Рахмон Kremlin Pool/Global Look Press

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления, и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.

Токаев заявил о шести волнах нападений боевиков, он также обвинил в госизмене главу национального Комитета госбезопасности Карима Масимова, он задержан. 10 января в стране объявлен общенациональный траур.