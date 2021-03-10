Гордон предрёк Украине «нелёгкие испытания»

https://static.news.ru/photo/0da73e98-81a6-11eb-ba9d-96000091f725_660.jpg Дмитрий Гордон Фото: gordondmytro/instagram.com

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что стране предстоит пережить «нелёгкие испытания». Он не пояснил, о чём идёт речь, но анонсировал, что в понедельник, 15 марта, будет обнародована информация, имеющая ключевое значение для Украины.

Я думаю о том, что нас впереди ждут нелёгкие испытания... 15 марта, понедельник, станет тяжёлым днём для украинского общества, потому что я думаю, что информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины, и во вторник мы это будем обсуждать, — приводит слова Гордона Strana.ua.

Издание пишет, что заявление Гордона может касаться фильма-расследования интернет-издания Bellingcat о деле 33 участников ЧВК Вагнера. Гордон отказался комментировать это предположение, подчеркнув, что всё будет сказано 15 марта.

Группу из 33 человек задержали в Белоруссии 29 июля 2020 года. Тогда Минск сообщил о задержании иностранцев, которые якобы готовили массовые беспорядки на территории республики.

Большинство задержанных оказались россиянами, это были наёмные военные. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание россиян является ошибкой: они просто собирались транзитом через Белоруссию улететь в другую страну. После допроса их освободили и передали России.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым решение властей Белоруссии о передаче России граждан, которых считают бойцами ЧВК Вагнера. Последствия таких действий могут казаться трагичными, высказал мнение политик.

Он отметил, что произошедшее не соответствует «духу отношений между Украиной и Белоруссией, основанных на принципах уважения и взаимной помощи». По мнению украинского лидера, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские информационные ресурсы начали кампанию по обоснованию «вторжения» на территорию самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Сайты публикуют материалы, обвиняющие РФ в подготовке провокаций в Донбассе для отправки миротворческого контингента, рассказал в социальных сетях представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.