Голосование на выборах президента завершилось в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/33599150-da66-11ea-a8d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента. Избирательные участки закрылись в 20:00 (совпадает с мск). Об этом сообщили в ЦИК страны.

По данным на 18:00, общее число проголосовавших составило 79,01%. Наибольшая активность избирателей была зафиксирована в Могилёвской области — 86,01%, наименьшая — в Минске, где проголосовали 62,30%. ЦИК страны признал выборы состоявшимися.

Всего в стране работали 5767 участков, за рубежом — 44 участка. За пять дней досрочно проголосовали 41,7% избирателей.

NEWS.ru писал, что по данным экзитпола на выборах побеждает действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко — 79,7% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 6,8% голосов.

Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что действующий президент республики Александр Лукашенко лидирует по результат в пяти регионах. У него 82% голосов. Также в ЦИК отметили, что президентские выборы в стране проходят в штатном режиме, многие из поступивших жалоб уже были разобраны территориальными комиссиями.