Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 2 октября в Женеве

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся 2 октября в Женеве, сообщил Sputnik Armenia пресс-секретарь армянского министерства Ваан Унанян. По его словам, Ереван настроен конструктивно, хочет установления мира на Южном Кавказе и ждет того же от Азербайджана.

Несмотря на провокации Баку, армянская сторона будет участвовать во встрече. Заявления МИД Азербайджана о том, что Ереван пытается избежать переговоров, не обоснованы​, — сообщил он.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что и Азербайджан, и Армения стремятся к миру и процветанию, а этого невозможно достичь, находясь в конфликте с соседями. Об этом свидетельствует в том числе и то, что каждое обострение обстановки на границе Азербайджана и Армении, каждое использование неприемлемой одной из сторон терминологии или попытки входа новых участников тормозят переговорный процесс, но после паузы он возобновляется.

Также Оверчук рассказал, что Армения находится в шаге от снятия транспортной блокады, сдерживающей ее экономический рост. При этом в ходе переговоров трехсторонней рабочей группы по разблокировке сообщения на Южном Кавказе с участием Азербайджана, Армении и России у сторон появилось видение маршрутов, при этом ни о каком «экстерриториальном коридоре», который мог бы ущемлять суверенитет какой-то из сторон, речи не идет.