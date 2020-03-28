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Полицейские в казахстанской столице Нур-Султане задержали организаторов молодёжной вечеринки, которая прошла в ночь на 27 марта вопреки введённому чрезвычайному положению и карантину.

Силовики от осведомителя узнали, где и когда пройдёт закрытая вечеринка, гостям которой обещали конфиденциальность, спа-услуги, караоке и бар. Участниками мероприятия оказались 24 человека в возрасте от 25 до 28 лет...