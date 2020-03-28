Гульшара Абдыкаликова назначена акимом Кызылординской области. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
До этого 54-летняя Абдыкаликова была депутатом мажилиса парламента. В разные годы занимала пост заместителя премьер-министра республики и госсекретаря.
Ранее NEWS.ru писал, что Совет Федерации РФ в ходе пленарного заседания переназначил Владимира Давыдова, Владимира Хомчика и Татьяну Петрову на должности заместителей председателя Верховного суда (ВС).
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