https://static.news.ru/photo/c158ce42-6e75-11ea-8fe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации в ходе пленарного заседания переназначил Владимира Давыдова, Владимира Хомчика и Татьяну Петрову на должности заместителей председателя Верховного суда (ВС).

Кандидатура Давыдова одобрена на пост зампредседателя ВС и председателя судебной коллегии по уголовным делам, Хомчика — зампредседателя ВС и председателя судебной коллегии по делам военнослужащих, Петрову — зампредседателя и председателя судебной коллегии по административным делам.

По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, в Совфеде хорошо знают каждого кандидата, занимающих эти должности, так как они регулярно участвуют в различных мероприятиях в верхней палате, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров стал главой холдинга «Газпром Медиа». Срок его полномочий на этом посту составит три года. Председатель совета директоров холдинга Алексей Миллер выразил надежду, что опыт Жарова в информационных коммуникациях позволит ему успешно выполнять новые обязанности и эффективно решать поставленные задачи.