Глава МИД Приднестровья обвинил Украину во взрывах в селе Колбасна

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Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил в эфире канала «Россия 24», что за взрывами в селе Колбасна стоит Украина. По его словам, именно туда выехали организаторы взрывов после терактов.

Были инциденты возле склада боеприпасов в [селе] Колбасна. Что касается того, кто стоит [за этим], то по первым предварительным данным следствия, следы ведут в Украину, — сказал Игнатьев.

Утром 27 апреля агентство «Новости Приднестровья» сообщило о стрельбе в районе складов возле села Колбасна. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск.

Также стало известно, что в ночь на 27 апреля в небе над селом заметили несколько беспилотников, предположительно запущенных с Украины. Кроме того, утром с украинской стороны в направлении села были произведены выстрелы, о пострадавших не сообщается.

После этого Telegram-канал WarGonzo сообщил о том, что группа украинских диверсантов пыталась прорваться к военным складам в районе населённого пункта Колбасна, после чего завязалась перестрелка. Как стало известно, диверсанты целенаправленно атаковали из автоматов и гранатомётов центральное КПП военного объекта. Несколько гранат разорвались рядом с военными складами, о жертвах и пострадавших не сообщается.