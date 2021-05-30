Глава МИД Белоруссии рассказал, где будут судить Сапегу

https://static.news.ru/photo/91be7328-4f79-11ea-ab96-fa163e074e61_660.jpg Владимир Макей Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Суд над задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой состоится, скорее всего, в Белоруссии. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью газете «Коммерсант».

Этим вопросом должны заниматься соответствующие правоохранительные органы. Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учётом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры, — заявил Макей.

После этого, по словам дипломата, возможны различные варианты. Россиянка может быть помилована по решению главы государства или отбывать наказание на территории РФ.

При этом точных сроков рассмотрения дела Макей не назвал, заявив, что всё будет зависеть от того, какими материалами располагает следствие и какая существует доказательная база.

23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился лайнер ирландской авиакомпании Ryanair (борт FR4978), следовавший из Афин в Вильнюс. Это произошло после сообщения о минировании самолёта. Позже оно не подтвердилось. Борт до посадки в белорусской столице сопровождал истребитель МиГ-29 ВС республики. На борту самолёта находился сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега. Они были задержаны. Позже девушку арестовали на два месяца, обвинение ей пока не предъявлено.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко поднял тему задержанной в Минске Сапеги. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, властям небезразлична судьба россиянки. При этом он добавил, что информация о наличии у Сапеги вида на жительство в Белоруссии подтвердилась.