Глава МИД Азербайджана выступил за нормализацию отношений с Арменией

Азербайджан является сторонником нормализации отношений с Арменией в соответствии с нормами и принципами международного права. Для этого важно соблюдать пункты совместного заявления, Баку выполняет все обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, слова которого приводит Sputnik Азербайджан.

Путь реваншизма или сотрудничества — дело выбора Армении. Азербайджан всегда реагирует на позитивные шаги по сотрудничеству. Но если возникнет какая-либо угроза против нашей страны, то будет дан адекватный ответ, — сказал Байрамов на встрече с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчком.

Глава МИД Словакии подчеркнул, что Братислава поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Ранее Байрамов сообщил, что Азербайджан адекватно ответит на любой позитивный шаг в вопросе делимитации и демаркации границы со стороны Армении. Об этом он заявил по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. По словам Байрамова, на сегодняшний день необходимым остаётся выполнение пунктов трёхсторонних заявлений по Карабаху, в частности, разблокирование коммуникаций в регионе. Министр отметил, что это является главным условием развития «нормальных соседских отношений» и обеспечения спокойной, прогнозируемой ситуации.

Совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали 9 ноября 2020 года. В дальнейшем они договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров правительств, которая займётся налаживанием транспортных и экономических связей в регионе.