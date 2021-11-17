Глава МИД Армении обвинил Азербайджан в создании напряжённости на границе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Азербайджан своими действиями создаёт напряжённость на границе и пытается отвлечь внимание международного сообщества от карабахского конфликта. По его словам, азербайджанские военные, проникшие 16 ноября на армянскую территорию, всё ещё продолжают там оставаться. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице армянского МИД в соцсети Facebook.

Убеждены, что Азербайджан пытается отвлечь внимание международного сообщества от нагорнокарабахского конфликта, создавая напряжённость на армяно-азербайджанской границе, — сказал Мирзоян.

Он подчеркнул, что Ереван будет защищать свою территориальную целостность и право проживающих в Карабахе армян на самоопределение. По словам Мирзояна, военные действия на границе остановлены при посредничестве РФ, однако азербайджанские солдаты по-прежнему находятся на территории Армении. Российская сторона оказывает помощь в поиске пропавших армянских военнослужащих на границе, добавил министр.

Ранее Минобороны Армении заявило о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинило Азербайджан в применении ракет и бронетехники на восточном направлении. В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях со стороны армянских военных на границе. Со стороны Азербайджана погибли семеро военнослужащих, с армянской — один убитый, 13 военнослужащих оказались в плену.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.