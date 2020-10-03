Глава Киргизии призвал граждан не продавать голоса на выборах в парламент

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обратился к гражданам страны с призывом проявить сознательность и не продавать свои голоса на предстоящих выборах в парламент страны.
Самая большая проблема на сегодняшний день, которая беспокоит и меня, и каждого гражданина, болеющего за будущее Киргизии, — это проблема подкупа избирателей. Завтра (4 октября. — NEWS.ru)— день голосования, и я хотел бы призвать не продавать свои голоса. Человек, который радеет о своём будущем, о будущем своих детей, о будущем государства, никогда не пойдёт на это, — приводит слова Жээнбекова ТАСС.
Он заявил, что люди, которые голосуют за отдельных кандидатов за деньги, подрывают будущее страны, напомнив, что новый состав парламента избирается на пять лет и что эти люди будут отвечать за важные решения и принимать законы страны.
Парламентские выборы в Киргизии состоятся в воскресенье, 4 октября.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на встрече с киргизским лидером Сооронбаем Жээнбековым заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела своих соседей.