Глава Киргизии призвал граждан не продавать голоса на выборах в парламент

https://static.news.ru/photo/736a10d4-0564-11eb-81ba-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обратился к гражданам страны с призывом проявить сознательность и не продавать свои голоса на предстоящих выборах в парламент страны.

Самая большая проблема на сегодняшний день, которая беспокоит и меня, и каждого гражданина, болеющего за будущее Киргизии, — это проблема подкупа избирателей. Завтра (4 октября. — NEWS.ru) — день голосования, и я хотел бы призвать не продавать свои голоса. Человек, который радеет о своём будущем, о будущем своих детей, о будущем государства, никогда не пойдёт на это, — приводит слова Жээнбекова ТАСС.

Он заявил, что люди, которые голосуют за отдельных кандидатов за деньги, подрывают будущее страны, напомнив, что новый состав парламента избирается на пять лет и что эти люди будут отвечать за важные решения и принимать законы страны.

Парламентские выборы в Киргизии состоятся в воскресенье, 4 октября.