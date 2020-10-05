Бывший глава израильской спецслужбы предрёк Армении потерю Карабаха

https://static.news.ru/photo/58c42d68-06f0-11eb-952e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Вооружённые силы Армении ослаблены и вряд ли способны отстоять занимаемые территории, в том числе и Нагорный Карабах.

Об этом рассказал экс-руководитель спецслужбы Израиля «Натив» Яков Кедми в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым». По его словам, силой Еревана было то, что за его спиной стояла Москва. Сейчас российско-армянские отношения перешли в другую стадию и на безоговорочную поддержку Армении рассчитывать не приходится. Кедми также отметил, что американские инструкторы только ослабили армянскую армию.

Армения стоит сегодня перед перспективой, что Азербайджан заберёт у неё силой Карабах. И никто этому помешать не сможет. Россия не сможет отстаивать для Армении Карабах, — резюмировал бывший силовик.

Кедми посоветовал Еревану самостоятельно решать проблемы, которые Армения сама и создала.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как передавал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку попытается восстановить нормальные отношения с армянским народом, после того как вернёт свои территории.