Германия выделит €10 млн на помощь семьям с детьми на востоке Украины

https://static.news.ru/photo/1b08511c-759e-11eb-ae2f-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Правительство Германии заявило о намерении выделить €10 млн в качестве помощи семьям с детьми на востоке Украины. Об этом сообщает посольство ФРГ в Киеве.

Отмечается, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) расширяет проект, направленный на развитие услуг для семей с детьми в общинах на востоке Украины. Это позволит ввести новые программные направления и распространить проект на другие общины.

Основное внимание проекта уделяется инклюзивному образованию, стабильному доступу к чистой воде и общественной активности молодёжи. Будет также улучшена физическая доступность учебных заведений. Всё это в комплексе будет способствовать социальной сплочённости и благополучию семей в пострадавших от конфликта общинах, — говорится в сообщении.

По данным источника, на востоке Украины за последний год значительно возросли запросы на социальные услуги. Обращается внимание на то, что пандемия коронавируса углубила кризис в регионах, которые «страдают» от вооружённого конфликта. Дипмиссия отмечает важность построения среды, в которой семьи будут чувствовать поддержку и уверенность.

Как ранее писал NEWS.ru, командующий операцией Объединённых сил (силовыми действиями в Донбассе) Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что бойцы десантных войск стран в марте проведут учения в граничащем с Крымом районе. По словам военного, целью учений будет совершенствование способности реагировать на угрозу с воздуха и моря.