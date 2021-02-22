Украинские десантники в марте проведут учения на границе с Крымом

https://static.news.ru/photo/62843772-7535-11eb-a8ec-96000091f725_660.jpg Фото: dshv.mil.gov.ua

Командующий операцией Объединённых сил (силовыми действиями в Донбассе) Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что бойцы десантных войск стран в марте проведут учения в граничащем с Крымом районе.

По словам военного, целью учений будет совершенствование способности реагировать на угрозу с воздуха и моря.

В командовании Объединенных сил ВС Украины для группировки войск, подразделения которой удерживают позиции на южном направлении, ежемесячно, и в марте в частности, запланирован комплекс мероприятий боевой подготовки. Прежде всего подразделения должны усовершенствовать способность своевременно и адекватно реагировать на военную опасность как с воздуха, так и с морского побережья, — цитирует Наева ТАСС.

Генерал-лейтенант отметил, что десантники отработают меры по выявлению и уничтожению на разных высотах и участках местности высадившихся с воздуха солдат противника. Резервные части в это время будут тренировать марши к районам боевых действий и практические действия по предотвращению морского десанта.

Наев также рассказал, что украинские военные значительно улучшили систему видеонаблюдения за территорией Крыма.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране необходимо построить новую базу НАТО. Также он выступил за размещение дополнительного числа военных США. Кроме того, премьер раскритиковал Германию за то, что она не тратит достаточное количество денег на оборону, и призвал скорее повысить расходы.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис также заявил, что страны Прибалтики хотят расширить присутствие войск США для противостояния России. По его словам, сдерживающий Москву потенциал можно увеличить, если на базах НАТО в регионе появятся американские подразделения ПВО малого радиуса действия. Усиление размещённых в Латвии, Литве и Эстонии батальонов НАТО серьёзно снизит шансы на возникновение вооружённого конфликта с Россией, отметил Кароблис.