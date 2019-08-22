https://static.news.ru/photo/b9581294-c4c9-11e9-b679-fa163e074e61_660.jpg Матеуш Моравецкий Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране необходимо построить новую базу НАТО. Также он выступил за размещение дополнительного числа военных США.

Это не вопрос или-или. Нам нужна база НАТО в Рамштайне, и нам нужна новая долгосрочная база НАТО в Польше, — сказал он в интервью медиагруппе Funke.

Кроме того, премьер раскритиковал Германию за то, что она не тратить достаточное количество денег на оборону и призвал скорее повысить расходы.

Как ранее писал News.ru, членский взнос Дании за участие в Североатлантическом альянсе намного меньше, чем у США, что является несправедливым фактом, заявил американский лидер Дональд Трамп.