Гаглоев назвал сроки референдума о вхождении Южной Осетии в состав России Гаглоев: референдум по Южной Осетии будет проведён исходя из готовности к этому России

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Референдум о вхождении Южной Осетии в состав РФ нужно проводить после понимания о готовности Москвы, заявил ТАСС лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, одержавший победу на выборах президента Южной Осетии. Он также уточнил, что его инаугурация состоится после 20 мая.

Гаглоев подчеркнул, что к 20 мая станут известны окончательные результаты голосования, однако в этот же день будет отмечаться годовщина так называемой Зарской трагедии: 20 мая 1992 года на дороге через село Зар была остановлена и расстреляна колонна беженцев из Южной Осетии. В колонне находились преимущественно старики, женщины и дети. Поэтому проведение инаугурации в этот день было бы «неправильно». Проведение же референдума о вхождении в состав России не является односторонним процессом, и о нём можно будет говорить после того, как Российская Федерация сможет заняться другими геополитическими вопросами по завершении действий на Украине.

Как только будет сигнал, как только будет понимание, что настало время — этот референдум мы проведём обязательно, — заявил Гаглоев.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предположил, что референдум, на котором жители Южной Осетии выскажутся по вопросу о вхождении в состав России, может пройти в мае или июне этого года.

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что референдум о присоединении республики к России состоится. Все документы для его проведения уже собраны и поданы в Центризбирком.

Большинство членов ООН (кроме России, Никарагуа, Венесуэлы, Науру и Сирии) не признают независимость Южной Осетии, считая республику частью Грузии. Власти последней уже выразили протест по поводу планов проведения подобного референдума.