«Это не то, с чем можно мириться»: Тихановская ответила на приговор мужу

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отреагировала на объявление приговора своему мужу Сергею. Она назвала любой тюремный срок для него «ненормальным и незаконным» и пообещала продолжать защищать супруга, говорится в её Telegram-канале. Ранее суд в Белоруссии приговорил оппозиционера и блогера Сергея Тихановского к 18 годам колонии строгого режима.

Я записываю это видео до объявления так называемого «приговора» Сергею. Я представляю, какая там будет цифра, — и очень сложно будет психологически её принять. Но, с другой стороны, год, двадцать, сто лет — это ненормально. Это незаконно, и это не то, с чем можно мириться, — говорится в сообщении.

Она добавила, что продолжит защищать любимого человека, который стал «лидером для миллионов белорусов». По её признанию, она готова на «что-то очень сложное и даже невозможное», чтобы приблизить момент встречи с супругом.

Ранее стало известно, что Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии строго режима. Его признали виновным по целому ряду статей, среди которых — призывы к насилию в отношении властей, подготовка массовых беспорядков в стране, разжигание социальной вражды и другие.

В штабе Тихановской приговор назвали местью главы Белоруссии Александра Лукашенко «самым сильным оппонентам».

В 2020 году Сергей Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, однако ему было отказано в регистрации. С мая прошлого года он вместе со сторонниками содержится под стражей. Вместо Сергея на выборы пошла его супруга Светлана. Её поддержали штабы других недопущенных кандидатов, и она стала главным соперником действующего президента Лукашенко.