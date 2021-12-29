Экс-президента Молдавии Додона признали подозреваемым по делу о хищениях

Почётный председатель Партии социалистов Молдавии, бывший президент республики Игорь Додон после допроса в Генеральной прокуратуре заявил, что признан подозреваемым в причастности к хищению $12 млн при импорте электроэнергии в 2008 году. Политика обвинили в участии в коррупционной схеме, сообщает ТАСС.

Мне показали часть дела, заявили, что я подозреваемый, а не обвиняемый, — сказал Додон.

По данным следствия, руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками Министерства экономики, национального агентства по регулированию энергетики и лицами из-за границы. Они реализовали схему, которая позволила необоснованно завышать закупочную цену электроэнергии и присваивать разницу. Предварительный ущерб государству составил около $12 млн. В 2008 году Додон являлся министром экономики Молдавии, а также первым вице-премьером страны.

Ранее экс-президент Молдавии сказал, что новый тариф на газ в стране стал самым высоким за последние 30 лет. По мнению Додона, это является катастрофой для населения. Политик также предположил, что в ближайшее время вырастет тариф на отопление, может увеличиться стоимость электроэнергии.