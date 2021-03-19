Экс-премьер Украины заявил, что страна превратилась в фашистскую Германию

https://static.news.ru/photo/8659f5d4-952f-11e9-8c0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в стране проводится зачистка и политическое преследование политиков, которые являются оппонентами действующей власти.

Как сообщает РБК, на этом фоне Азаров сравнил Украину с фашистской Германией.

Это абсолютно антиконституционное решение, основанное на политическом преследовании оппонентов. Идёт зачистка политического поля на Украине. Фактически превращение в фашистскую Германию, — заявил политик.

Он подчеркнул, что не получил никакого документального подтверждения о введённых против него санкциях. Об этом сообщили «на одном украинском канале». Политик назвал происходящее несудебной расправой и посетовал на то, что киевские власти делают всё, чтобы он не вернулся на Украину.

Бывший пресс-секретарь Азарова Сергей Заворотный отметил, что нынешние украинские власти просто выполняют волю кураторов из-за океана.

Ранее NEWS.ru писал, что карту, на которой обозначены силы противостоящих в Донбассе сторон, выложил экс-премьер Украины Николай Азаров. По его словам, карту составили американские специалисты. На изображении представлена оценка численности группировок войск обеих сторон конфликта в регионе на сентябрь 2020 года.