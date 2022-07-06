Два человека погибли при взрыве в Казахстане Два человека погибли при взрыве на крупнейшем в Казахстане нефтяном месторождении Тенгиз

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На крупнейшем в Казахстане нефтяном месторождении Тенгиз прогремел взрыв. Два человека погибли и еще трое получили ранения, сообщает «Казинформ» со ссылкой на местную полицию. Инцидент произошел утром 6 июля. Взорвалась труба при ее тестировании. Предполагается, что она не выдержала большого давления.

В результате погибли двое рабочих 1985 года рождения. Медицинская помощь оказывается трем рабочим, получившим различные телесные повреждения, — говорится в сообщении.

В настоящее время все работы на месторождении приостановлены. По факту произошедшего начато расследование по статье о нарушении техники безопасности, повлекшей смерть человека (ч. 3 ст. 156 УК РК).

Ранее сообщалось, что на шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области произошло обрушение породы. По предварительной информации, оно могло иметь как природный характер, так и быть спровоцировано нарушением техники безопасности при горно-взрывных работах и неисправностью оборудования. В результате один человек пострадал и двое пропали без вести. Позднее их нашли мертвыми.