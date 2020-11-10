Два белорусских дипломата высланы из Великобритании

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Великобритания выслала двух белорусских дипломатов в качестве зеркального ответа на действия Минска. Об этом сообщил глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб.

Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на неоправданную высылку британских дипломатов, — цитирует его РИА Новости.

Рааб добавил, что Великобританию не запугают попытки режима президента Белоруссии Александра Лукашенко помешать говорить о сфальсифицированных выборах и насилии в отношении белорусского народа.

9 августа в стране прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Итоги голосования обернулись массовыми акциями протеста и забастовками, которые продолжаются до сих пор. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых, честных выборов и отставки главы государства. Акции протеста продолжаются.

Как писал NEWS.ru, накануне Минск объявил о высылке двух британских дипломатов. Речь шла о военном атташе Уайте Бойкотт Тимоти и заместителе посла Тамвуд Лизе. В Белоруссии их обвинили в том, что они собирали информацию о внутриполитической ситуации в стране и ходе протестов.