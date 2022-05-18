Экс-президента Молдавии Додона оштрафовали за георгиевскую ленту 9 мая

Бывший президент Молдавии Игорь Додон (в центре) поздравляет ветерана с Днем Победы на территории мемориального комплекса воинской славы «Вечность» в Кишиневе / Фото DUMITRU DORU/EPA/TASS

Экс-президент Молдавии Игорь Додон получил протокол об административном нарушении и административном штрафе на сумму около $470 за ношение георгиевской ленты во время празднования 9 мая. Как сообщил политик на своей странице в Facebook (деятельность в России запрещена), он намерен оспорить это решение во всех судебных инстанциях и добиться отмены не только штрафа, но и закона против ношения георгиевской ленты, который считает дискриминационным и антидемократическим.

Всё будет хорошо. Правители уходят, символы Победы остаются, — написал он.

20 апреля в Молдавии запретили георгиевские ленты: президент республики Майя Санду заявила, что георгиевская лента должна отправиться в «мусорное ведро истории», поскольку ассоциируется в первую очередь с событиями на Украине. Местных жителей и гостей страны также начали штрафовать за ношение георгиевской ленты.

В ходе прошедшего 9 мая масштабного Марша Победы в Кишинёве сотрудниками полиции были выписаны 103 штрафа за ношение георгиевской ленты. Начальник Главного инспектората полиции Виорел Чернэуцяну заявил, что среди оштрафованных есть и депутаты.