Дочь Назарбаева сложит полномочия депутата парламента

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Дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева заявила, что слагает полномочия депутата мажилиса (нижняя палата) парламента республики. Она планирует заниматься общественной и благотворительной деятельностью, отмечается в её сообщении, размещённом на портале zakon.kz.

Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности, — подчеркнула Назарбаева.

Она поблагодарила соотечественников, голосовавших за партию «Нур Отан», по списку которой Назарбаева прошла в парламент. Отдельно благодарность «за оказанное доверие» высказана однопартийцам и руководству Казахстана.

Буду и дальше служить своей стране и её интересам. И должности для этого не нужны, — пояснила Назарбаева.

Заседания в парламенте дочь экс-президента не посещала с января.

Ранее стало известно, что в конце января Дарига Назарбаева была исключена из состава политического совета правящей партии «Нур Отан». Также политсовет покинул экс-премьер республики Аскар Мамин. В целом высший представительный орган партии обновился на 55%, отметили в партии.