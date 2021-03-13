Депутат Рады устроил скандал во время выступления Зеленского

https://static.news.ru/photo/f0f1536c-83f6-11eb-bca8-96000091f725_660.jpg Юрий Камельчук Фото: Юрий Камельчук/facebook.com

В Киеве в субботу, 13 марта, прошёл съезд партии «Слуга народа», на котором выступил президент Украины Владимир Зеленский. Во время его речи устроил скандал депутат Рады, соратник украинского лидера и нардеп Украины Юрий Камельчук — его отказывалась пропускать охрана.

Камельчука не пустили в зал, поскольку он, по словам охранника, не прошёл регистрацию. Депутат безрезультатно пытался сослаться на свой авторитет и доказать свою принадлежность к партии.

Вы мешаете депутатской деятельности. Вот моё удостоверение. Вы закон о статусе народных депутатов знаете? — расспрашивал Камельчук охранника.

В какой-то момент у него, очевидно, не выдержали нервы, и он несколько раз спросил охранника: «Вы кто такой?» Тот в ответ спокойно представился «гражданином Украины». Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале издания Strana.ua.

Ранее Камельчук не раз оказывался в центре скандальных и неоднозначных ситуаций. Так, в декабре прошлого года он изрядно удивил общественность, сообщив, что COVID-19 является «выдуманной болезнью». А в январе он едва не подрался с депутатом Кириллом Куликовым, который сказал о нецелесообразности попыток Украины изолироваться от русского языка.

Ранее NEWS.ru писал, что ряды партии «Слуга народа» постепенно очищаются от «засланных казачков и случайных людей», заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, члены партии повзрослели, признали ошибки и сделали выводы.