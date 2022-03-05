Депутат Кива обвинил Зеленского в потере связи с реальностью

Депутат Верховной рады от оппозиционной партии «За жизнь» Илья Кива опубликовал в Telegram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, обвинив его в потере связи с реальностью и жизни «в иллюзии кокаинового опьянения». Он призвал главу государства остановить конфликт, пока это возможно, и не рассчитывать на поддержку НАТО.

Кива подчеркнул , что украинские власти фактически заперли мирное население в городах, обрекая его на неминуемую смерть, в то время как от Зеленского отказались все западные партнёры. По его словам, если Зеленский не остановит войну, то его будут «рвать на куски как человека, который утопил свою страну в крови».

НАТО тебе сказало, что больше не будет с тобой сотрудничать, оно не видит тебя ни как переговорщика, ни как руководителя страны, — заявил Кива.

Ранее Зеленский раскритиковал НАТО, обвинив в неспособности защитить кого-либо. Так глава государства отреагировал на отказ организации установить бесполётную зону над страной. Идею о том, что этот шаг может привести к прямому конфликту Североатлантического альянса с Россией, украинский лидер назвал «самогипнозом».

Между тем политолог Андрей Кошкин отметил, что президент Украины выказывал недовольство действиями НАТО и США в отношении его страны ещё до начала российской военной операции. Он предположил, что сейчас Зеленский хочет переложить на Запад ответственность за происходящее в его стране.