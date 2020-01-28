https://static.news.ru/photo/74e8a8ce-41f8-11ea-931c-fa163e074e61_660.jpg Галина Третьякова Фото: Галина Третьякова/facebook.com

Представители партии «Слуга народа» выступили с инициативой «декоммунизации» системы социального страхования на Украине.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова поделилась подробностями реформы на специальном брифинге, передаёт «Страна.ua». Парламентарий назвала существующую систему госстрахования «советской». Третьякова заявила, что отчётность Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда безработицы будет адаптирована под международные стандарты.

Председатель парламентского комитета также анонсировала правки в систему учёта, на базе которого ведомства будут получать финансовую информацию. Ещё одним шагом реформы станет расчёт процента от зарплаты, который покроет обеспечение рисков временной и постоянной утраты работоспособности. Парламентарий отметила, что озвученные шаги станут только начальным этапом в переходе к частному страхованию.

Как ранее сообщал NEWS.ru, украинский Минздрав собрался разработать новую версию закона «О психическом здоровье». По мнению главы ведомства Зоряны Скалецкой, это должно «полностью сломать» унаследованную советскую систему здравоохранения в этой сфере.