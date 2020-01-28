Представители партии «Слуга народа» выступили с инициативой «декоммунизации» системы социального страхования на Украине.
Председатель комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова поделилась подробностями реформы на специальном брифинге,
Председатель парламентского комитета также анонсировала правки в систему учёта, на базе которого ведомства будут получать финансовую информацию. Ещё одним шагом реформы станет расчёт процента от зарплаты, который покроет обеспечение рисков временной и постоянной утраты работоспособности. Парламентарий отметила, что озвученные шаги станут только начальным этапом в переходе к частному страхованию.
Как ранее сообщал NEWS.ru, украинский Минздрав собрался разработать новую версию закона «О психическом здоровье». По мнению главы ведомства Зоряны Скалецкой, это должно «полностью сломать» унаследованную советскую систему здравоохранения в этой сфере.
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