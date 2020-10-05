ЦИК Киргизии признала прошедшие парламентские выборы недействительными

https://static.news.ru/photo/d38cc35e-07b1-11eb-a723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Центральная избирательная комиссия КР/facebook.com

Центральная избирательная комиссия признала прошедшие накануне в республике парламентские выборы недействительными.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Кроме того, по словам члена Центризбиркома республики Гульнары Джурабаевой, обсуждается вопрос о самороспуске органа.

Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий, — цитирует её агентство 24.kg.

Выборы в парламент прошли в Киргизии 4 октября. В новом парламенте 120 мест, на которые претендовали 16 партий. Для того чтобы пройти в состав законодательного органа, они должны набрать более 7% голосов от принявших участие в выборах избирателей и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош, сообщал NEWS.ru.

Согласно предварительным итогам голосования, в парламент проходят четыре партии: правительственная «Биримдик» (24,52% голосов), проправительственная «Мекеним Кыргызстан» (23,89%) и центристские «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» (7,11%).

Недовольные результатами выборов жители Киргизии вышли на протесты, после чего захватили мэрию киргизской столицы, парламент республики, помещения СИЗО Государственного комитета национальной безопасности и здание правительства республики.

Как сообщал NEWS.ru, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принимает меры, которые позволят вернуть ситуацию в стране в правовое русло. Политик рекомендовал ЦИК проверить результаты парламентских выборов и принять меры «вплоть до их аннулирования».