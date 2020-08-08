ЦИК Белоруссии заявил о случаях сознательной порчи бюллетеней

https://static.news.ru/photo/bf21beaa-da5d-11ea-844f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В Белоруссии на избирательных участках на президентских выборах зафиксированы неоднократные случаи сознательной порчи бюллетеней. Это приводит к их дефициту.

Об этом заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина. По её словам, ЦИК не может выдавать более одного бюллетеня взамен испорченного. Поэтому попытки их испортить приводят к дефициту.

Если кто-то принял такую тактику саботажа выборов, то он не пройдет, — заявила она в эфире телеканала «Беларусь-1».

Ермошина подчеркнула, что невозможность выдачи более одного бюллетеня взамен испорченного подкреплена законодательством страны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на выборах президента Белоруссии к 18:00 проголосовали уже 79% избирателей. Об этом сообщила белорусская Центральная избирательная комиссия. Президентские выборы проходят в стране 9 августа. Кандидатами на пост президента зарегистрированы пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Уже к полудню выборы были признаны состоявшимися, явка избирателей с учётом досрочного голосования превысила 54%.