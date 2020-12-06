Число задержанных в Белоруссии протестующих превысило 300 человек

https://static.news.ru/photo/be9d7726-37dc-11eb-8ed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В ходе протестных акций в столице Белоруссии задержано свыше 300 человек. Об этом заявили в ГУВД Мингорисполкома.

В отношении задержанных начат административный процесс по статье о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий, отметили в ведомстве.

Там добавили, что некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения. Кроме того, отдельные протестующие оказали сотрудникам милиции активное неповиновение, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что силовики задержали более ста протестующих в Минске, Бресте, Гродно и других белорусских городах. Среди задержанных были журналисты российских СМИ, которых вскоре отпустили после проверки документов.

Протесты в Белоруссии начались в августе и продолжаются до сих пор. Наиболее массовые акции проходят по выходным дням. Митингующие недовольны итогами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Они считают, что результаты были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла Светлана Тихановская. Протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Как писал NEWS.ru, 6 декабря минчане начали собираться во дворах жилых домов около полудня. Некоторое время спустя колонны, в которых от нескольких десятков до нескольких сотен человек, начали шествие по улицам своих районов под бело-красно-белой символикой.

Силовики подготовились к акции заранее — центр Минска и ряд районов были взяты ими под контроль, временно прекратили работу некоторые станции метро.

Вскоре начали поступать сообщения о первых стычках с правоохранителями. Демонстрантов, которых не удавалось разогнать, а также тех, кто не успел убежать, задерживали.