Число пострадавших в результате взрыва в ТЦ Еревана превысило 50 МЧС Армении: число пострадавших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» увеличилось до 51

Фото: Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

Местные жители разбирают завалы на месте взрыва у торгового центра «Сурмалу» в Ереване

Число пострадавших при взрыве и последующем пожаре в ереванском торговом центре «Сурмалу» выросло до 51, передает ТАСС со ссылкой на МЧС Армении. Известно, что в результате инцидента погиб один человек. Пожару присвоили вторую степень сложности.

По состоянию на 16:30 (15:30 мск. — NEWS.ru) в ереванские медучреждения доставлен 51 пострадавший в результате взрыва на рынке «Сурмалу», — говорится в сообщении.

Директор спасательной службы МЧС Армении Арсен Гаспарян отметил, что локализовать пожар не удается, потому что пиротехника продолжает детонировать.

Думаю, что тушить будем еще долго, — предположил он.

На месте происшествия находятся спикер парламента Ален Симонян и глава Службы госохраны СНБ Армении Саркис Ованнисян. Также туда выехал один из заместителей министра республики.

Об инциденте стало известно в 13:23 по местному времени. Очевидцы сообщают, что взрываются фейерверки на складе пиротехники.

В начале августа в Москве произошел пожар на складе Ozon, который удалось потушить только спустя пять дней. Огнем была охвачена площадь в 55 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля и стены здания. В борьбе с пламенем задействовали 45 единиц техники и 133 человека, а также вертолёты Ми-8, Ка-32 и пожарный поезд. Пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы, судьба двоих неизвестна.