Число жертв в результате взрыва в ереванском торговом центре возросло МЧС Армении сообщило о втором погибшем в результате взрыва в торговом центре Еревана

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Спасатели во время разбора завалов на месте взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване

Число погибших в результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» выросло до двух, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на замглавы МЧС республики Артуша Григоряна. Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов, в данный момент ее пытаются опознать. Ранее сообщалось об одном погибшем мужчине.

Это — женщина. На данный момент ее невозможно опознать, — сказал Григорян, отвечая на вопрос о второй жертве.

До этого представители МЧС указывали, что нашли тело мужчины 40-45 лет. Его личность на данный момент также не установлена.