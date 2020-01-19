Четыре российских актёра не прошли паспортный контроль в аэропорту Запорожья и не смогли попасть на территорию Украины.
Украинская погранслужба
Погранслужба не раскрыла личности актёров, которым отказали во въезде. Согласно информации с сайта о культурных мероприятиях Запорожья, 19 января в городе должен пройти спектакль «Идея фикс» с участием Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко. Информации об отмене мероприятия не поступало.
Ранее в январе NEWS.ru приводил статистику украинского МВД, согласно которой в 2019 году в страну не смогли въехать более 7,3 тысяч россиян.
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