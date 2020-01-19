https://static.news.ru/photo/33c46606-3ade-11ea-9545-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Четыре российских актёра не прошли паспортный контроль в аэропорту Запорожья и не смогли попасть на территорию Украины.

Украинская погранслужба сообщила об этом на своем сайте. Один из актёров оказался в базе данных лиц, которые посещали Крым после вхождения полуострова в состав РФ. Пограничники отказали ему во въезде и проинформировали о запрете на посещение Украины, поставив соответствующую отметку в паспорте. Ещё трое россиян не смогли объяснить цель своего визита и также не прошли паспортный контроль.

Погранслужба не раскрыла личности актёров, которым отказали во въезде. Согласно информации с сайта о культурных мероприятиях Запорожья, 19 января в городе должен пройти спектакль «Идея фикс» с участием Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко. Информации об отмене мероприятия не поступало.

Ранее в январе NEWS.ru приводил статистику украинского МВД, согласно которой в 2019 году в страну не смогли въехать более 7,3 тысяч россиян.