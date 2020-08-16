Цепкало заявил, что его семью не выпускают из РФ

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Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня заявил о поддержке участников акций протеста в стране. Он стал первым из глав дипломатических миссий республики, который выразил солидарность с «теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями».

Лещеня назвал себя единственным действующим дипломатом Белоруссии, «который работал в МИД СССР и в советском посольстве за рубежом». Он записал видеообращение, 16 августа опубликованное на YouTube. Как и все белорусы,...