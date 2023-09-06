Царев рассказал, введет ли НАТО войска на Украину Экс-депутат Рады Царев: вступление войск НАТО на Украину маловероятно

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц и Владимир Зеленский

Вступление войск НАТО на Украину маловероятно, заявил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев. По его мнению, в США и других странах Альянса набирает обороты тенденция давления на Киев с целью прекратить боевые действия.

Идет уменьшение финансирования, уменьшение поставок оружия. Будет ли результат у этого давления или нет — покажет время. Но это не такая простая задача, потому что для киевской власти продолжение войны — это вопрос выживания, она будет сопротивляться. Что же касается вступления войск НАТО на Украине, считаю это очень маловероятным, — отметил Царев.

Ускорить процесс завершения конфликта между Москвой и Киевом способны только российские военные, считает эксперт.

Как только российская армия начнет наступление, западные политики сразу же будут биться во все двери и окна, предлагать сесть за стол переговоров. Сейчас все решается на линии фронта, и в зависимости от событий там будет меняться риторика украинских и зарубежных политиков, — убежден эксперт.

Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила, что администрация президента США Джо Байдена способна ввести американские войска на Украину и начать войну против России. Она подчеркнула, что пришло время для мирного урегулирования конфликта.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе выступления на Киевском форуме безопасности заявил, что уже началась и идет в гибридном формате третья мировая война. Он также призвал НАТО рассмотреть вопрос о приеме Украины в состав Альянса.