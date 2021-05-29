Бывший глава МИД Армении объяснил, почему ушёл в отставку

https://static.news.ru/photo/94161bd6-c1fa-11eb-b1e2-96000091f725_660.jpg Ара Айвазян Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Бывший глава МИД Армении Ара Айвазян решил уйти в отставку из-за несогласия с инициативами властей страны. Он посчитал, что эти решения противоречат национальным интересам. Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Он признался, что принял решение об отставке с большим трудом. На своём посту политик ориентировался на то, что министерство должно «неукоснительно сохранять наш суверенитет, нашу независимость, наши государственные, национальные интересы».

Моя отставка обусловлена именно этой причиной — чтобы никогда не было какого-либо сомнения, что наше министерство может сделать какой-либо шаг, дать согласие каким-либо идеям, инициативам, которые против нашей государственности, нашим национальным и государственным интересам, — заявил политик.

По его словам, дипломат воспринимается как личность, которая избегает острых углов, свыкается с ситуацией.

Айвазян стал главой МИД Армении 18 ноября 2020 года. До этого он занимал должность заместителя министра иностранных дел. О своей отставке политик объявил 27 мая. В армянских СМИ сообщали, что Айвазян был не согласен с решениями и. о. премьера Никола Пашиняна по карабахскому урегулированию и готовностью подписать с Азербайджаном документ о демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Армении 20 июня. Их организация стала результатом правительственного кризиса, разразившегося в республике из-за скандальных заявлений Пашиняна и его конфликта с военными. В конце апреля он ушёл в отставку, но до подведения итогов летних выборов продолжит выполнять функции главы правительства.