Британские дипломаты побывали в Молдавии из-за поставок оружия НАТО

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Группа дипломатов из Великобритании побывала на текущей неделе в Молдавии для обсуждения возможных поставок стране вооружения НАТО. Глава МИД страны Лиз Трасс встретилась с главой молдавского МИД Николаем Попеску на полях заседания Комитета министров Совета Европы в Турине, сообщает The Daily Telegraph.

В интервью изданию глава британского внешнеполитического ведомства сказала, что союзники по НАТО обсуждают, чтобы не только Украина, но и Молдавия были вооружены по стандартам Альянса. При этом Трасс утвердительно ответила на вопрос, является ли для этого причиной якобы существующая угроза со стороны России.

Накануне в интервью Telegraph министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон обсуждает с союзниками по НАТО возможность заменить вооружения Молдавии. Оружие, соответствующее «стандартам Альянса», позволит Кишинёву предотвратить любое нападение, заявила министр.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна нацелена на сохранение статуса нейтрального государства. Она подчеркнула, что нейтралитет Молдавии закреплён в конституции страны.