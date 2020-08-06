Более 22% избирателей досрочно проголосовали на выборах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/2313b8ce-d878-11ea-ac65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

По итогам трёх дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии явка избирателей составила 22,47%.

Данные опубликованы в пятницу, 7 августа, на сайте ЦИК республики.

Сейчас в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента республики. Оно началось 4 августа, а сами выборы начнутся 9 августа. Эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

Как ранее писал NEWS.ru, российские артисты начали отказываться от участия в концертах, которые должны были состояться в Белоруссии за день до президентских выборов, 8 августа.