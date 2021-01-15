Белорусскую АЭС экстренно отключили

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Недавно введённый в эксплуатацию первый энергоблок Белорусской атомной электростанции отключили после срабатывания системы защиты генератора, сообщили в Министерстве энергетики Белоруссии.

Атомная электростанция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт является российско-белорусским проектом. Она возведена неподалёку от города Островец в Гродненской области. В октябре 2020-го состоялся пуск ядерного реактора. Предполагается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, а второй — в мае 2022-го.

Ранее NEWS.ru писал, что Белоруссия с запуском первого энергоблока БелАЭС сможет экономить на покупке газа около $750 тысяч в сутки. Об этом рассказал премьер-министр республики Роман Головченко.