Белорусский премьер назвал сроки создания с РФ союзных программ

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что весь пакет союзных программ с Россией будет сформирован в ближайшие месяцы. В настоящее время Минск и Москва согласовывают технические моменты, отметил он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Я постоянно нахожусь в плотном контакте со своим коллегой — председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Кроме того, активную работу ведут заместители премьер-министров. Практически еженедельно проходят встречи. И есть уверенность, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован, — отметил белорусский премьер.

По его мнению, нынешние документы создадут «фактически новый план работы в рамках Союзного государства».

Мы договорились, как мы будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстраивать равные условия для субъектов хозяйствования через создание единого регулирования, основанного на единых принципах и администрирования налогов, их структуры, — пояснил Головченко.

Он добавил, что от союзных программ больше всего выиграют белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями.

Ранее стало известно: несмотря на то что Москва и Минск работают над созданием Союзного государства, Белоруссия является суверенной страной. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом, по его словам, Москва ждёт президента Белоруссии в Крыму, президент Путин будет рад принять там своего белорусского коллегу.