https://static.news.ru/photo/4c7a39c4-19d1-11ea-b66d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Семашко Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что Москва и Минск согласовали две дорожные карты по интеграции в Союзное государство из 10.

Как передаёт БелТА, дипломат отметил, что на встрече лидеров двух стран в Сочи стороны согласовали дорожную карту по сотрудничеству таможенных служб. Ранее на уровне премьер-министров была найдена «развязка по дорожной карте по электроэнергии». Восемь дорожных карт в ходе переговоров президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко так и не удалось согласовать.

Встреча глав государств в Сочи продолжалась боле пяти часов, сообщал NEWS.ru. Лукашенко и Путин уехали со встречи без заявлений. Краткий итог переговоров подвёл министр экономического развития РФ Максим Орешкин.