Белорусский модельер рассказал, как водил женщин в баню к Лукашенко

https://static.news.ru/photo/64f83ac6-fe61-11ea-a9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко регулярно пользовался услугами женщин, которые «ведут свободный образ жизни». С таким утверждением выступил белорусский модельер и искусствовед Александр Варламов. По его словам, он лично занимался подбором благонадёжных утешительниц.

Однако, подчеркнул он, его вынудили это сделать. В начале 2000-х к нему якобы обратился ректор Белорусского госуниверситета Александр Козулин с просьбой «подложить» под Лукашенко женщину. Варламов отказался, однако проситель намекнул на возможные проблемы в случае отказа. В итоге модельер нашёл трёх женщин из числа бывших моделей, пишет MK.RU со ссылкой на УНИАН.

В бане девушек встретили Лукашенко, его охрана, Козулин, а также тогдашний депутат Владимир Коноплёв, который позже стал спикером Палаты представителей, поделился воспоминаниями Варламов.

Через некоторое время, добавил он, история повторилась. Во второй партии женщин ему запомнилась Анна Эйсмонт, которая после проведённого времени с президентом стала ведущей спортивных новостей на государственном телеканале. Её сестра Наталья стала пресс-секретарём Лукашенко, а брат Иван возглавил информационное агентство.

При этом, отметил модельер, предпринятая им однажды попытка вместо новых поисков благонадёжных кандидаток вызвать обычных проституток провалилась. Козулин распознал в них профессиональных представительниц профессии, поразив искусствоведа своей осведомлённостью.

Ранее, как писал NEWS.ru, суд в Минске удовлетворил иск сотрудника белорусского ОМОНа к крупнейшему оппозиционному Telegram-каналу Nexta. Издание должно выплатить силовику 2,5 тысячи белорусских рублей (около 73 тысяч российских рублей или $1 тысячи) в качестве компенсации морального вреда после публикации о силовике с проститутками. Впоследствии оказалось, что речь шла о другом человеке.