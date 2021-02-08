Белорусские власти хотят экстрадировать из Латвии Цепкало

https://static.news.ru/photo/7f6297a6-6a42-11eb-a3b4-96000091f725_660.jpg Валерий Цепкало Фото: tsepkalo.by

Следственный комитет Белоруссии планирует инициировать экстрадицию критиковавшего президента РБ Александра Лукашенко оппозиционера Валерия Цепкало из Латвии.

Соответствующие документы ведомство направило в белорусскую Генеральную прокуратуру, передаёт государственный телеканал «Беларусь 1».

Белорусские власти обвиняют политика в коррупционных преступлениях и получении взяток в особо крупном размере.

Цепкало был одним из оппозиционеров, заявлявших о намерении выдвигаться в президенты Белоруссии. Его не допустили до выборов, после чего он уехал из страны, опасаясь за свою безопасность.

Накануне власти Белоруссии направили в Польшу необходимые документы по запросу об экстрадиции основателей освещающего протесты в стране Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасенича.

В ноябре 2020 года стало известно, что основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило и его экс главный редактор Роман Протасевич попали в список лиц и организаций, причастных к терроризму, который ведёт белорусский КГБ. При этом польская прокуратура сообщила, что не получила от властей Белоруссии просьбу о выдаче лиц, которая была бы оформлена в законном формате.

В отношении Путило возбуждено уголовное дело, и он объявлен в розыск как в Белоруссии, так и в России. При этом живёт он в Польше, куда уехал ещё в 2018 году. Кроме того, минский суд признал экстремистскими материалами Telegram-канал Nexta Live и его логотип. На канале активно освещаются протесты против президента страны Александра Лукашенко.

В Белоруссии протестные акции продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов, писал NEWS.ru.