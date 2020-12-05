Белорусские силовики допрашивают всех журналистов «Нашей Нивы»

https://static.news.ru/photo/9fa2cdfe-3722-11eb-85b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители Следственного комитета вызывают на допрос всех сотрудников местного издания «Наша Нива». Они проходят в качестве свидетелей по делу о клевете.

Об этом сообщил главный редактор издания Ягор Марцинович в Facebook.

Следственный комитет запускает конвейер. Все 20 сотрудников «Нашей Нивы» вызваны на допрос на следующей неделе, — написал он.

Он сам является подозреваемым в деле о клевете из-за публикации материала про «диджея перемен» Владислава Соколовского, которого задержали за музыку на разрешённом агитационном митинге, а затем избили в карцере.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Многие граждане страны, однако, убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

В стране вспыхнули протесты. Уже четыре месяца почти каждый день на улицах белорусских городов происходят митинги и шествия. Сотрудники правоохранительных органов постоянно мобилизованы, сообщается о частых задержаниях «за нарушения общественного порядка».

Кроме того, на акциях регулярно задерживают как белорусских, так и иностранных журналистов, писал NEWS.ru.