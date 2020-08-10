Белорусские силовики открыли огонь по людям в Минске

https://static.news.ru/photo/30d37dce-db33-11ea-be4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов начали стрелять в активистов в Минске. В результате ранена журналистка издания «Наша Нива» Наталья Любневская.

Об этом сообщается в Telegram-канале издания. Инцидент произошёл на улице Кальварийской.

По информации Nexta, перед стрельбой столкновений с силовиками не было. Несколько человек получили ранения.

Кроме того, силовики начали применять против протестующих светошумовые гранаты. Один снаряд взорвался в микрорайоне Серебрянка. По информации Tut.by, другой взорвался на перекрёстке улиц Кальварийской и проспекта Машерова.

10 августа в 19:00 по всей Белоруссии люди второй день начали выходить на акции протеста после выборов президента государства.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Анна Красулина заявила, что политик не будет принимать участия в акциях протеста. Таким образом в штабе хотят избежать провокаций.

Согласно уточнённым данным ЦИК, Тихановская набрала 10,09% голосов. За Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей. Результаты других кандидатов — Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня — не превышают 2%. Опираясь на данные своего штаба, Тихановская утверждает, что именно она победила на выборах главы государства.

Голосование в Белоруссии состоялось 9 августа. Явка составила более 84%. После закрытия избирательных участков в Минске и в других городах прошли масштабные акции протеста. Силовики разгоняли митингующих светошумовыми гранатами, водомётами и слезоточивым газом, а также задержали более 200 человек. Среди задержанных оказались и российские журналисты.